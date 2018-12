Incroyable Talent 2018 : David Stone et Rémi Martin bluffants, un candidat brûlé

Dans La France a un incroyable talent 2018, Strauss Serpent, Uekusa, Dana Mussa, la troupe Oxygen et Tareek ont été les quatre premiers candidats à avoir bénéficié du Golden Buzzer et à s'être qualifiés pour la grande finale de l'émission. Mardi 4 décembre, lors de la première demi-finale, Farès, Jean-Baptiste Guégan, Berywam et Dakota et Nadia les ont rejoints. Hélène Ségara, Éric Antoine, Marianne James et Sugar Sammy ont choisi les trois nouveaux finalistes. Ils étaient accompagnés de Slimane qui est le juré exceptionnel de cette soirée.

RB Dance Company

Romain qui est danseur claquettiste s'est fait repérer avec sa troupe lors des auditions en proposant un numéro de claquettes sur le titre Papaoutai de Stromae. Ce soir, ils ont dansé sur le morceau de Rag'n'Bone Man, Human mais aussi sur du rap. Face à ce tableau puissant et parfaitement orchestré, le jury est aux anges. "C'est dingue, le travail que vous avez fourni, c'est magnifique, c'est un cadeau", commente Éric Antoine. De son côté, Marianne James n'a pas été convaincue car les danseuses ne portaient pas de claquettes et elle estime qu'elle n'a pas assez entendu les pas.

Emma et Joy

La jeune fille de 15 ans et son berger australien de 1 an et demi s'adorent. Leur histoire d'amour fondée sur la maladie de l'adolescente, épileptique, son chien prévient ses crises, avait touché le public et le jury. C'est sur la chanson Count on Me de Bruno Mars que le duo s'élance de nouveau sur scène. Le numéro met en avant la relation qui existe entre l'homme et l'animal et le résultat est très touchant. "J'ai eu des animaux toute ma vie et on n'a pas toujours une relation avec son animal. C'est une connexion rare mais je dois dire que tu es un joli message car quand on voit à quel point un chien est capable de dévotion et d'amour. Je trouve que c'est une merveille, ce que tu proposes", confie Hélène Ségara. Sugar Sammy qui a adoré les auditions est perplexe ce soir. Pour lui, ce numéro n'a pas toutes les qualités pour concurrencer les autres candidats.



Katya et Nikita

Ces deux enfants originaires d'Ukraine avaient proposé un numéro de haute voltige apprécié pour sa difficulté et sa poésie. Lors de cette demi-finale, sur Reality de Richard Sanderson, la musique du film La Boum, les enfants s'élancent dans les airs et le petit garçon retient même sa coéquipière uniquement par les pieds. C'est une ovation avant même la fin du numéro. "Si vous n'existiez pas, je demanderais à vos parents d'aller faire l'amour pour vous concevoir", lance avec humour Éric Antoine. "Vous êtes très courageux car il n'y a pas de sécurité, juste un petit tapis pour vous protéger. J'ai trouvé très mignon, ce que vous avez fait, mais techniquement il y avait quelques imprécisions", a nuancé Sugar Sammy. De son côté, Marianne James a failli faire du diabète tant le show était sucré. Et elle a adoré ça !

David Stone

David est un magicien qui a conçu pendant des années des numéros pour les autres avant de se lancer. Lors des auditions, il avait proposé un tour basé sur le mentalisme. Pour cette demi-finale, il débarque sur scène avec un chien, une glacière, finit torse nu et se rhabille avec un T-shirt siglé Hélène Ségara. Le tout en quelques secondes. Le tour commence ensuite et David Ginola est invité à donner sa carte bancaire. Le but de la prestation est de trouver le code de la carte. Non seulement il le trouve, mais il devine également ce que les autres jurés avaient imaginé comme combinaison. David Stone rend même la carte de crédit à son propriétaire qui, on ne sait comment, était dans la glacière, au milieu d'un énorme glaçon. "La magie est là. Qu'est-ce que ça fait plaisir que tu sois là. Tu étais à la hauteur de tes auditions. Franchement j'espère que tu vas être en finale et défendre haut et fort les couleurs de la magie", lance Éric Antoine. Hélène Ségara "n'en revient pas de ce [qu'elle vient] de voir". "Je suis totalement retombé en enfance. Je me suis senti con et j'aime bien ça", a ensuite conclu Slimane.

Hits for Chicks

Ce groupe qui chante des tubes a capella en imitant des cris de poules avait beaucoup fait rire le jury. Lors de la demi-finale, ils proposent un medley d'Abba et se font rapidement buzzer par Sugar Sammy : "C'est n'importe quoi, c'est le bordel, c'est comme une perquisition chez Mélanchon. La blague a assez duré." Hélène Ségara estime aussi que le show est très ludique une fois mais pas deux.

All in One Tahiti

Ce groupe de danseurs âgés de 19 à 23 ans et qui est originaire de Tahiti mêle pas traditionnels et chorégraphie contemporaine. Alors qu'ils étaient sept aux auditions, il se retrouvent à quatre lors de la demi-finale, trois s'étant blessés. Ils ont donc tout repensé une semaine avant leur nouvelle apparition sur scène. Ce soir, ils proposent un numéro vitaminé avec du feu. D'ailleurs, un des candidats se brûle et part se faire soigner en coulisses pendant le débrief. "Je pense que vous vous êtes surpassés fois dix par rapport aux auditions. C'est vraiment un numéro de demi-finale", estime Sugar Sammy. "Franchement vous avez mis le paquet. Vous représentez parfaitement votre île et je crois que vous amenez le sourire à tout le monde", poursuit Hélène Ségara.

Rémi Martin

Cet artiste de cirque de 33 ans avait proposé un numéro de mât chinois et avait fait l'unanimité notamment grâce à sa simplicité. Sur Fix You de Coldplay, il s'élance et, lâche la barre à plusieurs reprises et termine à quelques centimètres de sol, ce qui a le don de faire frissonner l'assemblée. À la fin du show, tout le monde est debout. "Mais quelle prestation. Je t'avoue que lors des auditions, je n'étais pas très convaincu. Mais là j'ai trouvé que tu as amené une douceur dans l'exercice ! Il faut que tu fasse Koh-Lanta car tu vas cartonner à l'épreuve des poteaux", déclare Éric Antoine. Pour Sugar Sammy ce numéro "est exemplaire". Totalement convaincu, Slimane active le Golden Buzzer ! Rémi Martin est donc sélectionné pour la finale.



Nathan

Ce candidat de 19 ans est handicapé de naissance, il n'a pas de muscles dans les jambes. Néanmoins, c'est un pro de breakdance, art qu'il pratique depuis l'âge de 8 ans. Lui qui avait subjugué les jurés en réalisant des figures parfois plus complexes que celles réalisées par des personnes valides, propose ce soir une chorégraphie sur l'acceptation de son handicap et la possibilité de réaliser ses rêves. Une danse réalisée au départ sur un slam particulièrement touchant signé de lui. Le public est tout naturellement debout. "Qu'est-ce que tu as bossé ! Le bond que tu as fait ! L'écriture est juste magnifique. Je suis bluffée et touchée par ce que tu viens de faire", déclare Marianne James. Pour moi, tu étais très au-dessus de la première fois. En te regardant, personne ne peut dire 'le pauvre'. (... ) Tu m'as surtout montré un truc, c'est qu'on n'a pas besoin de corps pour être incarné", a continué avec beaucoup d'émotion Hélène Ségara. Slimane propose carrément de travailler avec lui et l'invite à monter sur la scène de l'Olympia.

Omar Hasan

Cet ex-rugbyman professionnel qui a joué trois Coupes du monde en portant le maillot de l'équipe d'Argentine et dans l'équipe toulousaine, est artiste lyrique. Lors des auditions, il avait interprété Le Petit Bonhomme en mousse de Patrick Sébastien et avait dévoilé une impressionnante voix de baryton. Lors de la demi-finale, il chante du Gilbert Bécaud, O sole mio et Nessun Dorma. Une prestation qui a convaincu dans son ensemble. "Dès que vous êtes sur scène, on vous aime", déclare Sugar Sammy. "Ce qui m'a juste un peu manqué, c'est le fait que tu aies fait un mashup. Tu aurais pu rester sur Gilbert Bécaud", déclare ensuite Slimane.



Krystoff Fluder

Cette homme de 41 ans, qui est une personne de petite taille, exerce la métier de comédien-humoriste. Lors des auditions, son sketch avait beaucoup fait rire le jury qui lui a tout de même demandé de moins faire de blagues sur sa taille. C'est ce qu'il a fait ce soir et il a rencontré moins de succès. "Tu as senti que ce n'est pas le même carton que tu as fait la première fois. Ça manque de vannes", critique Éric Antoine. Tous pensent qu'en impro, il est bien meilleur. Dommage.

Marco et Elisa

Ce couple de danseurs originaire d'Italie avait proposé une chorégraphie en s'embrassant goulûment et continuellement. À aucun moment leur bouche n'étaient séparées. Pour leur nouveau passage dans l'émission, ils passent à la vitesse supérieure. À présent, ils se déshabillent afin de se mettre au lit. Toujours en dansant bien sûr. Et cette fois, la technique est plus mise en avant. "Je ne comprends même pas que mes camarades ne soient pas debout", lance Éric Antoine. "Je suis contente de vous avoir mis la pression. C'est sexy, gourmand, croquant", poursuit Marianne James.

QW4RTZ

Ces Québécois sont des pro de la chanson a capella. Ce soir, ils proposent un numéro complètement fou dans lequel ils chantent des morceaux sexy, en cuisinant et en se déshabillant. "La débauche de nourriture m'a un peu fait oublier le chant", commente Marianne James même s'ils n'ont pas fait une seule fausse note.

Les Frères Jacquard

Ce trio de musiciens et chanteurs qui chantent des paroles sur la mélodie d'une autre chanson ont une fois encore frappé fort. Après avoir entonné Tirelipimpon de Carlos sur le rythme de Billie Jean ou Thriller, tubes de Michael Jackson, lors de la demi-finale, ils interprètent sur l'air de L'Aventurier d'Indochine, les paroles de La Chenille de La Bande à Basile. Puis, sur l'air d'Alexandrie Alexandra de Claude François, ils posent les mots de Jacques Brel dans Sur le Port d'Amsterdam. C'est une ovation... sauf pour Sugar Sammy. "Vous êtes un boysband à l'envers. Il n'y a pas les muscles mais il y a le talent", lance Éric Antoine. "Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant. En plus, c'est super bien joué et super bien chanté", souligne Marianne James.

Léo Brière

Léo est un mentaliste de 24 ans. Après avoir fait sensation avec un numéro sur le thème des fruits et légumes mettant en scène Marianne James, il propose face au jury un spectacle avec une poupée hantée. Hélène Ségara choisit une carte, elle seule sait ce qu'il y a dessus. Dans le même temps, elle tient un stylo qui inscrit "Bill" sur une feuille. C'est le prénom d'un chien qu'elle a eu quand elle était petite et dont elle n'a jamais parlé. Et, sur la photo que Léo Brière a pris au début du numéro, sur laquelle apparaît la chanteuse, figure la fameuse poupée hantée. La star est sous le choc. Pour Sugar Sammy, c'est très réussi mais la mise en scène semblait trop légère. Pour Marianne James, la jeunesse du candidat fait qu'il manquait d'autorité face à Hélène Ségara qui faisait parfois des blagues.

Loïc

Ce jeune homme de 22 ans qui est étudiant en médecine à Montpellier a créé une association pour pouvoir chanter dans les hôpitaux, pour les enfants malades. Lors des auditions, il avait révélé une incroyable voix sur Not About Angels de Birdy. Face au jury, il propose ce soir sa version de What's up des 4 Non Blondes. Une reprise sublime avec sa voix haute perchée. "Il va en guérir, des gens, avec cette voix", lance Marianne James. Même Sugar Sammy "a eu des frissons". Pour lui, le futur docteur a de quoi passer professionnel.

DELIBÉRATIONS

Après moult discussions, voici les trois nouveaux qualifiés pour la finale : RB Dance Company, Les Frères Jacquard et David Stone. Ils rejoignent Rémi Martin, Farès, Jean-Baptiste Guégan, Berywam, Nadia et Dakota, Strauss Serpent, Uekusa et Dana Mussa, la troupe Oxygen et Tareek.