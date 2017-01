Anaïs Delva oublie les paroles de "Libérée, délivrée" en pleine performance !

Samedi 28 janvier, Arthur proposait un nouveau numéro de Stars sous hypnose sur TF1 dès 21h. Le principe reste inchangé : plusieurs célébrités s'essaient à l'hypnose, quittes à se retrouver dans des situations loufoques, grâce au célèbre Messmer. Ce fut le cas d'Anaïs Delva, l'interprète de Libérée, délivrée pour le dessin animé La Reine des Neiges.

Venue interpréter en plateau la version française du tube mondial de Disney, la jeune artiste de 30 ans a été conditionnée par Messmer dans le but qu'elle oublie complètement les paroles du refrain qu'elle a chanté un nombre incalculable de fois ces trois dernières années. C'est Arthur lui-même, en tant que papa épuisé par ce tube adulé des petites filles, qui a soufflé l'idée à l'hypnotiseur ! "Si tu veux réaliser le rêve de tous les gens qui nous regardent, ce serait bien qu'elle oublie le refrain ! On n'en peut plus de ce refrain !", a-t-il lâché non sans provoquer de nombreux rires en plateau.

Une fois réveillée par Messmer, Anaïs Delva a donc été invitée à chanter son tube... et ce qui devait arriver arriva : la jolie rousse a eu un bon gros trou de mémoire face aux autres invités Laury Thilleman, Christine Bravo, Christophe Beaugrand, Chris Marques, Priscilla, et Sandrine Quétier. "Bah je sais pas, je connais pas !", a-t-elle lâché, un brin désarçonnée, au milieu de sa performance. Son "calvaire" ne s'est pas arrêté là puisque fort de ce premier succès, quelques instants plus tard, Arthur a proposé à son acolyte de faire croire à Anaïs que les paroles du refrain étaient désormais "Fruits de mers et crustacés" ! Un autre moment d'anthologie... Les deux complices ont même poussé le bouchon jusqu'à laisser l'artiste ainsi "programmée" encore quelques minutes : elle était donc totalement certaine d'avoir chanté les véritables paroles de Libérée, délivrée jusqu'à ce que Messmer la... libère de la suggestion.

Côté audiences, ce nouveau numéro de Stars sous hypnose a fédéré 3,9 millions de téléspectateurs jusqu'à 23h24, soit 20,2% du public et plus précisément 31,7% des femmes responsables des achats. Encore un succès qui a permis à la Une d'être leader !

