Andre Agassi et Steffi Graf : Le couple fait une rare apparition publique

De nombreuses célébrités s'associent à la recherche contre la maladie. Andre Agassi et son épouse Steffi Graf en rejoignent la longue liste : le couple de retraités des cours de tennis a manifesté son soutien aux personnes souffrant du cerveau en assistant, jeudi soir, à un gala caritatif...

C'est à la MGM Grand Garden Arena, à Las Vegas, que s'est déroulé l'événement. L'établissement a accueilli les invités de la 21e édition du gala "Power of Love®", organisé par la fondation Keep Memory Alive au profit du Lou Ruvo Center for Brain Health, situé à Cleveland (État de l'Ohio). Andre Agassi et Steffi Graf en étaient les convives de marque. Les anciens joueurs de tennis de 46 et 47 ans ont foulé le tapis rose dressé pour l'occasion et posé sur le photocall, au grand bonheur des photographes présents.

Lui vêtu d'un costume anthracite et d'une chemise blanche, elle habillée d'une robe tricolore fendue sur la cuisse gauche, Andre Agassi et Steffi Graf ont sorti le grand jeu et apporté leur soutien à la fondation Keep Memory Alive. Comme eux, le présentateur télé Larry King, le milliardaire John Paul DeJoria et la chanteuse Manika ont assisté à la soirée Power of Love®, animée par un show du musicien Jon Bon Jovi.

Andre Agassi est également le créateur d'une association. L'Andre Agassi Foundation for Education and Children for Tomorrow a pour mission de transformer le système scolaire publique aux États-Unis. La fondation a notamment crée une charter school, école bénéficiant de financements publics mais opérant de manière privée.

L'épouse de l'ex-n°1 mondial au classement ATP (Association of Tennis Professionnals), elle aussi ancienne n°1 de la WTA (Women's Tennis Association), en est la première ambassadrice.