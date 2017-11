André Manoukian, ex-juré de Nouvelle Star : "On se détestait"

Nouvelle Star fait son grand retour sur M6 après sept ans d'absence. En effet, ces dernières saisons ont été diffusées sur C8 (à l'époque appelée D8). Pour cette édition 2017, l'émission fait peau neuve. Nouveau plateau, nouvelles règles... et nouveau jury. Exit André Manoukian, Manu Katché, Marianne James et Dove Attia. Désormais, c'est Benjamin Biolay, Coeur de Pirate, Nathalie Noennec et Dany Synthé que les chanteurs doivent séduire. Auprès de nos confrères du Parisien, André Manoukian livre ses premières impressions.

Ainsi, celui qui intègre dès le 20 novembre prochain l'équipe de Daphné Bürki dans Je t'aime etc. (France 2) trouve le jury "trop bienveillant". "Il faut qu'ils y mettent leurs tripes. Nous, on se détestait. Un jour, on voulait tuer Dove Attia. Un autre jour, c'était Marianne James. Combien de fois Manu Katché a quitté le plateau de tournage", lance-t-il.

Le jury ne sait pas s'y prendre avec les mecs ridicules

Plus encore, André Manoukian estime que cette nouvelle bande "ne sait pas s'y prendre avec des mecs ridicules" : "Ils ont du mal à vanner. Mais dire à un candidat qu'il est mauvais, ça lui évite de perdre dix ans." Selon lui, les casseroles sont indispensables au show. "Les téléspectateurs s'identifient, ils se projettent en eux, comme ils le faisaient avec moi en me voyant danser sur TF1", assure l'ex-candidat de Danse avec les stars (TF1).

Mais visionner cette 13e saison de Nouvelle Star, la première sans lui, est un véritable crève-coeur pour André Manoukian. "Quand ton ex-copine s'est barrée, tu n'as pas envie de la voir en photo avec quelqu'un d'autre. Bah, pour moi, c'est pareil avec Nouvelle Star", avoue-t-il. Toutefois, il confie trouver le nouveau décor "très classe", être fan de Nathalie Noennec, "la femme la plus drôle du monde", et voir Benjamin Biolay "se prêter au jeu avec bonne humeur et simplicité" lui fait "plaisir". Enfin, André Manoukian apprécie le fait que Shy'm soit à l'animation : "C'est bien qu'elle soit du métier. Elle est en empathie avec les candidats. On est moins dans la scénarisation, la dramaturgie."

Retrouvez Nouvelle Star tous les mercredis dès 21h sur M6 !