André-Pierre Gignac : Papa comblé d'une petite "tigresse" au prénom original

Mavy Gignac, qu'on découvre également dans deux images publiées en "story à la une" sur Instagram, était très attendue. Elle rejoint deux grands demi-frères, une grande soeur et un grand frère : André-Pierre Junior (11 ans) et Léonard (8 ans), issus du précédent mariage de leur père avec Stéphanie Le Menarch (dont il a divorcé en 2010), et Grace (7 ans) et Eden (3 ans), fruits de ses amours avec Deborah. Une copieuse story à la une leur est également consacrée, donnant un touchant aperçu de l'amour que Dédé porte à sa progéniture.

Les choses pourraient difficilement aller mieux pour l'international français (36 sélections, 7 buts), qui nage dans le bonheur sur et en dehors du terrain depuis qu'il a décidé de poursuivre sa carrière au Mexique, imperméable aux critiques qui ont à l'époque vu le jour concernant ce choix. L'ex-buteur aimé de l'OM (77 buts entre 2010 et 2015) est devenu une véritable idole dans son nouveau club, où il flirte maintenant avec la barre symbolique des cent buts (97) et devrait battre le record (102) de la légende mexicaine Tomas Boy, ancien capitaine de sa sélection nationale.