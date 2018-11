Andrew Garfield en couple avec... Rita Ora ? L'improbable rumeur qui enfle !

La rumeur prend de l'ampleur :Andrew Garfield et Rita Ora seraient en couple. Selon les informations rapportées jeudi 29 novembre 2018 par The Sun, l'acteur de 35 ans et la chanteuse de 28 ans (qui vient de publier son deuxième album studio Phoenix) se fréquenteraient depuis plusieurs semaines.

C'est Rita Ora qui a "laissé échapper auprès de ses amis, il y a un mois" qu'elle vivait une amourette avec le comédien. "Mais ces derniers jours, les choses sont devenues plus sérieuses et elle dit que ce qu'ils vivent est un vrai truc. C'est tout nouveau mais ils s'aiment beaucoup et voient où ça peut mener. Leurs emplois du temps rendent les choses difficiles mais il y a une vraie connexion entre eux", a ajouté l'indiscret.

Si l'information est à prendre avec des pincettes, elle n'a rien d'impossible. Entre l'excentrique Rita Ora et le discret Andrew Garfield, ce sont deux mondes qui se forment bien distinctement. Mais la jeune femme, qui a rompu en septembre dernier avec le musicien Andrew Watt après deux ans de romance, n'est pas franchement connue pour s'inventer une vie amoureuse ou se vanter de conquêtes fictives.

De son côté, on imagine bien Andrew Garfield apprécier le caractère exubérant de Rita Ora, lui qui avait vécu une longue histoire avec l'énergique Emma Stone, sa partenaire dans The Amazing Spider-Man, entre 2011 et 2015. En septembre, il avait néanmoins été aperçu en pleine séance de baisers avec une mystérieuse inconnue sur une plage de Malibu. Est-il passé à autre chose ? On suit ça de près...