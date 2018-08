Andy Delort : Le footballeur en garde à vue après un sévère dérapage

Andy Delort a été placé en garde à vue dans la nuit après une course-poursuite entre Agde et Marseillan. Selon les informations du Midi Libre, le nouvel attaquant de Montpellier risque gros, notamment pour outrages et menaces à personnes dépositaires de l'autorité.

"J'm'en bats les couilles"

Dans la nuit de dimanche à lundi 28 août 2018, Andy Delort est passager de son 4x4 conduit par un ami alcoolisé qui refuse de s'arrêter quand la police le lui demande. Une course-poursuite s'engage alors et se termine à Marseillan. La situation est délicate : en plus d'être alcoolisé, le conducteur n'aurait plus de permis. Son passager, le footballeur Andy Delort, n'est guère disposé à collaborer avec les forces de l'ordre. Selon nos confrères du Midi Libre, le jeune homme aurait copieusement insulté la police en lançant notamment : "Je m'en bats les couilles, je gagne 150 000 € par mois." Il aurait également proféré des menaces.

Ce matin, le footballeur a été entendu dans le cadre de sa garde à vue. Selon l'AFP, il "a été remis en liberté lundi après-midi mais sera convoqué début 2019 pour outrages et menaces sur policiers, a-t-on appris auprès du parquet de Béziers". Il sera "convoqué début 2019 en CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité)".

Andy Delort s'est exprimé sur Twitter dans un communiqué. Il parle d'une arrestation "virulente" et nie avoir tenu les propos qu'on lui prête. Il regrette cependant de s'être énervé.