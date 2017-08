Andy Samberg (Saturday Night Live) secrètement devenu papa pour la première fois

Les félicitations sont de mise pour Andy Samberg. L'humoriste révélé en 2005 dans l'émission culte Saturday Night Live (il avait quitté l'équipe en 2012) est effectivement devenu papa pour la première fois.

Selon les informations du magazine Us Weekly, qui cite un représentant, l'épouse de la star de 38 ans, la musicienne Joanna Newsom (35 ans), a récemment mis au monde une adorable petite fille. Le prénom du bébé, tout comme sa date de naissance, n'ont pas été révélés. La grossesse de Joanna Newsom n'était même pas connue des médias. Cet heureux événement a donc tout d'une véritable surprise pour les fans du couple.

Andy Samberg, qui cartonne depuis quatre saisons dans la série déjantée Brooklyn Nine-Nine, avait rencontré sa femme à l'un de ses concerts en 2008. Après cinq années de relation, le couple s'était marié en septembre 2013 lors d'une cérémonie organisée sur la côte californienne, à Big Sur, en présence de plusieurs stars, dont Justin Timberlake.

Partagés entre Los Angeles et New York, Andy Samberg et Joanna Newsom ne s'affichent que très rarement en public. En janvier 2016, l'acteur américain avait confié ses envies de paternité lors du panel Fox Winter TCA 2016 All-Star Party, à Pasadena. "J'adore les bébés. J'adorerais avoir un bébé un jour", avait-il glissé selon Us Weekly. C'est désormais chose faite et on lui souhaite de s'éclater dans son nouveau rôle.