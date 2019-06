Angèle : La chanteuse a rompu avec son amoureux Leo

Angèle célibataire ? À en croire le site Sudinfo.be, c'est le cas. Nos confrères belges affirment que la chanteuse n'est plus en couple avec son chéri, le danseur Leo Walk. Une information dont ils auraient eu la confirmation par l'entourage de l'interprète des tubes Tout oublier et Balance ton quoi.

Entre Angèle (23 ans) et Leo Walk (23 ans), c'est donc terminé. Selon Sudinfo.be, "les fans auront sans doute remarqué que Leo n'apparaît plus jamais dans les nombreuses stories d'Angèle ces dernières semaines" et, "par ailleurs, les deux artistes n'aiment plus jamais leurs publications, mais, surtout, ils ne se suivent même plus sur les réseaux sociaux". Des petits riens qui disent tout...

Pour l'heure, on ne connaît pas encore les raisons de cette rupture. Est-ce que le succès d'Angèle, dont le premier album intitulé Brol cartonne dans les charts, est en cause ? La jeune chanteuse est très sollicitée et multiplie les concerts un peu partout, rendant sans doute difficile sa relation avec Leo Walk, danseur et chorégraphe ayant notamment collaboré avec Christine and the Queens. En interview pour le magazine Elle, en janvier dernier, Angèle disait d'ailleurs devoir son mouvement du genou, qui est devenu sa "signature", à son chéri car il l'encourageait à développer cette gestuelle sur scène.

Dans cette même interview, la jeune femme s'exprimait un peu plus longuement sur son histoire de coeur. "Le truc difficile pour l'autre, c'est d'accepter qu'il y a toujours du monde autour de moi. Et même si je ne suis pas dans un rapport de désir avec autrui, je suis dans une histoire de séduction, car je suis chanteuse. Je me balade avec un masque sur le visage. Alors, ma chanson Nombreux est une manière de rassurer mon amoureux", disait-elle.

Angèle poursuit actuellement sa tournée des Zéniths avant d'entamer une tournée des festivals.