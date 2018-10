Angelina Jolie, blonde et méconnaissable, revient à ses premières amours

Toujours en instance de divorce avec Brad Pitt, alors que des rumeurs font état d'une nouvelle conquête pour l'acteur hollywoodien, Angelina Jolie s'est murée dans le travail en renouant avec un corps de métier qu'elle avait pourtant quitté... La comédienne, réalisatrice et productrice a fait son retour devant la caméra, trois ans après le flop de son dernier film, Vue sur mer, dans lequel elle jouait avec Brad Pitt.

Au printemps, elle a tourné Maléfique 2, et a enchaîné dès cet été avec Come Away. C'est sur le tournage à Hollywood de ce long métrage qu'on a retrouvé la star, méconnaissable dans un look qui rompt avec l'Angie que l'on connaît. L'actrice de Mr & Mrs Smith était habillée d'une tunique de gouvernante, et arborait des cheveux blonds (une perruque bien entendu). De quoi métamorphoser la comédienne de 43 ans, qui avait déjà adopté le blond platine pour des films comme Une vie volée et Salt.

Come Away est un préquel des histoires de Peter Pan et Alice au Pays des Merveilles. Dans ce film, Peter et Alice seraient frère et soeur, tentant de surmonter la mort du fils aîné de leurs parents, lesquels seraient joués par Angelina Jolie et David Oyelowo. L'intrigue se déroulerait ainsi avant que Peter n'aille à Neverland, et Alice plonge dans le Pays des merveilles. Gugu Mbatha-Raw, Anne Chancellor, Michael Caine et Derek Jacobi seront notamment de la partie. Aucune date de sortie n'a été annoncée, alors que Maléfique 2 ne sortira qu'en mai 2020, cinq ans après la dernière apparition au cinéma de la star.