Brad Pitt a-t-il une nouvelle conquête en vue ? Ces photos qui font jaser...

La vie privée de Brad Pitt n'en finit pas de susciter l'attention des plus curieux. Alors que les tensions sont toujours vives avec Angelina Jolie, avec laquelle il est en procédure de divorce depuis (déjà !) plus de deux ans, l'acteur de 54 ans a été repéré très proche d'une jolie blonde...

Selon le tabloïd The Mirror, qui publie ce vendredi 5 octobre 2018 plusieurs clichés, le comédien a été aperçu en train de passer du bon temps avec Sat Hari Singh, artiste connue à Hollywood pour être également une thérapeute holistique. Les deux étaient assis l'un à côté de l'autre lors d'un gala caritatif organisé cette semaine à Los Angeles. Complices, Brad et Sat Hari ont été vus en train de discuter et d'échanger quelques rires lors de leur soirée. Il n'en fallait évidemment pas plus pour que les rumeurs s'emballent !