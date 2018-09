Angelina Jolie et Brad Pitt : Retrouvailles "secrètes" au domicile de l'actrice

Deux ans jour pour jour après leur rupture, Angelina Jolie et Brad Pitt entament une nouvelle phase dans leur tumultueuse procédure de divorce.

Selon les informations rapportées le 19 septembre 2018 par le site Entertainment Tonight, l'actrice de 43 ans et le comédien de 54 ans se sont réunis pour la première fois depuis de nombreux mois afin de trouver un terrain d'entente. Un "grand pas" pour les parents de Maddox (17 ans), Pax (14 ans), Zahara (13 ans), Shiloh (12 ans), Vivienne et Knox (10 ans), trois mois après les menaces proférées par un juge qui estimait qu'Angie n'en faisait pas assez pour que la situation se stabilise et s'apaise. "Brad et Angelina ont organisé une réunion secrète chez elle. C'est la première fois qu'ils se sont vraiment retrouvés pour essayer d'arranger les choses depuis qu'ils suivent des thérapies de groupe avec les enfants. Le rendez-vous de Brad et Angie a été un succès", a-t-on déclaré.

D'après l'indiscret, Angelina Jolie est celle qui a fait le premier pas après avoir saisi qu'elle ne pouvait plus continuer de mener la guerre à son ex. "Angelina a décidé qu'il était temps de faire fonctionner les choses et Brad était soulagé et prêt depuis longtemps. Il a été enclin à faire la paix tout au long du processus et maintenant il semble finalement qu'ils sont à un point où ils peuvent créer une situation plus apaisée pour les enfants", a-t-on ajouté.

Brad manquait à ses enfants

En août, la situation s'était envenimée après que la comédienne et réalisatrice avait accusé son futur ex-mari de ne pas payer de pension alimentaire. Son avocate, Laura Wasser, avait même claqué la porte, estimant que sa cliente ne faisait rien pour calmer le jeu. Des semaines plus tard, le vent a tourné. "Angelina a créé une situation très difficile pour Brad et les enfants et elle a enfin compris que son comportement s'était retourné contre elle. Elle aime énormément ses enfants et il semble qu'elle se soit sentie menacée de perdre du temps avec eux et, à son tour, elle a sorti les griffes. Malheureusement, tous les membres de la famille en ont souffert. Elle a commencé à voir un changement dans le comportement des enfants parce que leur père leur manquait. La réaction des enfants a aidé Angie à ouvrir les yeux et à adopter une autre tactique", a-t-on conclu.

Il était temps...