Angelina Jolie rayonne épaules nues avec Pax... après avoir viré son avocate

Le divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie continue d'alimenter la presse américaine, près de deux ans après la rupture. Embourbée dans ce conflit, l'actrice et réalisatrice fait les gros titres à cause de son attitude vis-à-vis de son ex. Selon plusieurs sources et médias, elle bloquerait la moindre avancée et empêcherait notamment Brad de passer plus de temps avec ses six enfants. De plus, la rumeur court qu'Angie se serait séparée de Laura Wasser, son avocate, connue pour être la reine des divorces chez les stars.

Après avoir dans un premier temps nié, la star de Maléfique a fini par briser le silence par voie de communiqué. "Angelina a décidé de faire appel à Samantha Bley Dejean, car elle est experte dans la protection et l'intérêt des enfants. Angelina a apprécié la coopération de Laura pour faire la transition de son affaire ces dernières semaines", peut-on lire. Dans quel but et pour quel progrès ? L'avenir nous le dira.

En attendant, Angelina Jolie multiplie les apparitions publiques avec ses enfants. Pas de tapis rouges, mais des sorties en pleine rue, en compagnie d'un ou plusieurs de ses bambins. On se souvient encore de ces clichés où la mère de famille apparaissait rayonnante, tout sourire et complice avec les quatre plus jeunes, Zahara (13 ans), Shiloh (12 ans) et les jumeaux Vivienne et Knox (10 ans).

Le 26 août 2018, c'est en compagnie de Pax (14 ans et demi) qu'elle a profité de son après-midi. Le duo a déjeuné au Perch, avant d'aller fait du shopping sur Melrose avenue. Deux gardes du corps les accompagnaient, tout en discrétion. Et en plus des sourires radieux, Angelina a opté pour un autre look. Adepte du noir, elle a troqué le sombre contre une robe couleur chair qui dévoilait ses épaules. Un châle de la même couleur complétait sa tenue.