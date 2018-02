Angie Everheart : La victime supposée d'Harvey Weinstein divorce

La triste nouvelle de la semaine concerne Angie Everhart. L'actrice, ex-mannequin et victime supposée de harcèlement sexuel par Harvey Weinstein divorce. Son idylle avec Carl Ferro avait commencé en 2014.

C'est TMZ qui révèle le scoop. Le site américain indique que la bombe de 48 ans a lancé une procédure de divorce pour mettre fin à son mariage à Carl Ferro. L'ancienne bombe du magazine Sports Illustrated Swimsuit évoque des "différends irréconciliables" et réclame une pension.

Angie Everhart et Carl Ferro se sont fiancés et mariés en 2014. Aucun contrat de mariage n'a été signé. Les ex-époux se partageront donc équitablement les biens acquis au cours de leur union.

Avant d'épouser Carl Ferro, Angie Everhart avait dit "I do" à son premier mari, l'acteur Ashley Hamilton, entre décembre 1996 et mars 1997. Elle s'est ensuite fiancée à un autre comédien, Joe Pesci, et a donné naissance à son unique enfant, un garçon prénommé Kayden.