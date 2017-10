Harvey Weinstein accablé : Scènes de masturbation, mensonges à la radio...

L'actrice et ancien mannequin Angie Everhart a confié à TMZ qu'il y a plus de dix ans, alors qu'elle était sur un yacht durant un festival du film à Venise, Harvey Weinstein avait fait irruption dans sa chambre alors qu'elle dormait, qu'il avait bloqué la porte et s'était masturbé devant elle. Un événement horrible qu'elle a tout de suite raconté, mais personne n'y avait alors prêté attention. "Oh, c'est Harvey...", lui aurait-on répondu. Selon elle, son comportement lubrique était connu, mais personne ne disait rien.

Le prédateur sans frontières a également fait des ravages en Chine, rapporte le New York Post. Au cours d'un festival, le producteur et distributeur avait donné des conseils à une actrice vietnamienne, sur la façon de tourner des scènes de sexe... Il était alors simplement vêtu d'une serviette de bain.

Les voix s'élèvent à Hollywood. Kate Winslet, lauréate d'un Oscar pour The Reader, qui avait refusé de remercier le producteur Harvey Weinstein lors de son discours à la tribune, remettant en cause la "coutume" selon laquelle les actrices des films qu'il a produits lui soient reconnaissantes. La star de la country Dolly Parton (71 ans), qui a collaboré une fois avec lui, en garde le souvenir d'un homme d'affaires déterminé et bosseur, mais pas d'un prédateur. Elle estime toutefois que des hommes avec ce profil dangereux, il y a en a une multitude dans le milieu de l'entertainment qu'elle connaît bien. Le réalisateur de Star Wars, J.J. Abrams est lui "dégoûté" par ce "monstre".

Les vieux dossiers ressortent...

D'anciennes déclarations font également surface et ne sont, bien heureusement, désormais plus considérées à la légère. En 2005, Courtney Love avait conseillé aux jeunes femmes débutant à Hollywood de ne pas accepter les invitations d'Harvey Weinstein. De son côté, l'irrévérencieux animateur de radio Howard Stern a ressorti une interview qu'il avait faite avec lui en 2014. Il avait interrogé, sans langue de bois, l'ancien puissant producteur sur des pratiques d'hommes de pouvoir sur les femmes. "Avez-vous expérimenté la technique du mogul [sous-entendu celui de demander des faveurs aux actrices en échange de bons rôles, ndlr] ?", lui demande Stern. Face au silence de son interlocuteur, il en rajoute une couche : "Vous n'avez jamais dit, le pantalon sur les chevilles, 'allez chérie, parlons business' ?" Au micro, celui qui est accusé d'agression sexuelle par tant de femmes a démenti agir de la sorte, tout en précisant que d'autres le faisaient...