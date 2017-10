Kate Winslet fière d'avoir snobé Weinstein aux Oscars : "C'était intentionnel"

Lorsque l'affaire Harvey Weinstein a éclaté au grand jour la semaine dernière, révélant les témoignages de nombreuses femmes ayant été violées, agressées ou harcelées par le producteur hollywoodien, Kate Winslet avait été l'une des premières personnalités à réagir pour saluer le courage des victimes. "Le fait que ces femmes commencent à parler de la conduite grossière de l'un de nos producteurs les plus importants et respectés est incroyablement courageux et a été profondément choquant à entendre. J'embrasse pleinement et salue leur témérité et je soutiens sans équivoque ce niveau d'exposition plus que nécessaire de quelqu'un qui s'est comporté de façon répréhensible et dégoûtante", avait-elle déclaré dans le magazine Variety.

Des jours plus tard, l'actrice de 42 ans s'est de nouveau exprimée au sujet d'Harvey Weinstein, qu'elle a eu l'occasion de rencontrer quelques fois au cours de sa carrière. C'est d'ailleurs dans l'un des films produits en 1994 par la société Miramax (entreprise de Weinstein), Créatures célestes, que la jolie Britannique a fait ses débuts au cinéma à l'âge de 19 ans. Une dizaine d'années plus tard, en 2009, Kate Winslet remportait l'Oscar de la meilleure actrice grâce à sa prestation dans le film The Reader, produit et distribué par The Weinstein Company.

Il était brutal et mauvais

Dans un entretien publié samedi 14 octobre sur le site du Los Angeles Times, la comédienne est ainsi revenue sur le moment où elle a décroché la précieuse statuette. Dans son discours de remerciement, Kate Winslet avait délibérément omis de citer Harvey Weinstein, alors qu'elle s'était pourtant adressée à une dizaine de personnes. "C'était intentionnel. C'était totalement voulu. Je me souviens qu'on m'avait dit : 'Pense à remercier Harvey si tu gagnes.' Et je me souviens avoir répondu : 'Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas.' Et cela n'avait rien à voir avec le fait de ne pas être reconnaissante. Si les gens se comportent mal, pourquoi les remercierais-je ?", a-t-elle déclaré.