Anna Wintour : Dame Commandeur souriante devant la reine Elizabeth II

Anna Wintour, rédactrice en chef de la version américaine de Vogue, a reçu des mains de la reine Elizabeth II les insignes de Dame Commandeur dans le prestigieux ordre de l'empire britannique, vendredi 5 mai. La papesse de la mode était accompagnée de sa fille Bee Shaffer, pas peu fière de voir sa mère anoblie par la souveraine britannique.

Et si la femme qui a inspiré le rôle de Miranda Priestly dans Le Diable s'habille en Prada n'a pas pour habitude de sourire, elle a bien affiché un visage comblé face à la grand-mère de William et Harry. Alors qu'on pensait que la Dame Commander allait faire honneur à son pays d'origine en misant sur les pièces d'un créateur britannique, pour l'occasion elle a décidé de revêtir une robe et un manteau ceinturé de la maison française Chanel que l'on a pu apercevoir lors du défilé haute couture printemps-été 2017.

Comme à son habitude, celle qui est pour la première fois grand-mère depuis peu a accessoirisé sa tenue avec ses lunettes de soleil au noir profond, qu'elle n'a pas manqué d'enlever par respect face à la souveraine. Elizabeth II voguait quant à elle dans une robe bleu turquoise.

Réputée pour son style coloré, la reine en a-t-elle profité pour demander des conseils à Dame Anna Wintour ?