Annabelle Belmondo : La petite-fille de Bébel en tenue légère, sexy et sensuelle

Chez les Belmondo, briller dans la lumière est transmis de génération en génération. Et le membre qui l'incarne le mieux, outre l'iconique Jean-Paul Belmondo alias Bébel, c'est sa petite-fille Annabelle. À tout juste 30 ans, la fille de Florence Belmondo est mannequin de profession. Elle s'était notamment distinguée sur Instagram en affichant ses courbes splendides et en jouant une carte sexy avec une grâce évidente. Un atout charme qu'elle avait fini par délaisser...

Puis ce 17 octobre 2018, elle est revenue à ce petit jeu en révélant encore un peu plus de sa sensualité. Face à l'objectif, la belle pose, magnétique, dans une petite tenue distinguée dénichée chez Yasmine Eslami. "Quand un mardi ressemble à un samedi et que Paris est comme le Sud de la France", écrit-elle, faisant référence à la chaleur de l'été indien qui régnait sur Paris et faisait grimper le thermomètre. C'est sûr, côté mercure, Annabelle sait très bien s'y prendre aussi...