Anne Hathaway so in love et printanière face à son étoile

L'actrice américaine Anne Hathaway a obtenu jeudi 9 mai 2019 son étoile sur le célèbre "Walk of Fame" d'Hollywood Boulevard à Los Angeles, en pleine promotion de son nouveau film The Hustle, rapporte l'AFP. "Je suis vraiment très émue", a dit la star, Oscar du meilleur second rôle féminin en 2013 pour Les Misérables, remerciant "les fans qui sont là et qui me consacrent un peu de leur temps et les gens qui sont dans ma vie depuis des décennies". Vêtue d'une robe signée Valentino, elle a fait sensation avec un charmant look printanier.

L'étoile d'Anne Hathaway, 36 ans, est située en face de l'entrée du Chinese Theatre, un lieu mythique d'Hollywood particulièrement prisé des touristes. Et elle est aussi située "à côté de celle d'Hattie McDaniel", la première actrice noire à avoir reçu un Oscar, pour son rôle d'esclave dans Autant en emporte le vent en 1940, a relevé avec enthousiasme Anne Hathaway. À l'époque, la ségrégation raciale était institutionnalisée à Hollywood comme un peu partout dans la société américaine, et Hattie McDaniel avait dû assister à la cérémonie reléguée au fond de la salle, assise à une table différente de celle des autres stars du film, Vivian Leigh et Clark Gable. Le producteur David O. Selznick avait même dû intervenir personnellement pour la faire admettre à l'intérieur de l'hôtel Ambassador, qui a refusé l'entrée aux Noirs jusqu'en 1959, lorsque la Californie a finalement rendu illégale la discrimination raciale.

Sur Hollywood Boulevard, Anne Hathaway était notamment accompagnée par ses parents, de son époux, l'acteur et producteur américain Adam Shulman, père de son enfant Jonathan (3 ans). L'héroïne du Diable s'habille en Prada était également venue avec l'actrice australienne Rebel Wilson, qui partage avec elle l'affiche de The Hustle. Cette comédie, qui sort vendredi dans les salles aux États-Unis et cet été en France, raconte l'histoire de deux femmes escrocs qui unissent leurs forces pour se venger d'hommes qui les ont bafouées.