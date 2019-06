Anne Hathaway : Un homme poignardé à la gorge sur le tournage de son film

Le tournage du film Sacrées Sorcières, adaptation du célèbre roman de Roald Dahl dans lequel joue Anne Hathaway, a été perturbé par une agression. Mercredi 19 juin 2019, alors que des scènes du film étaient tournées à l'intérieur des studios de Warner Bros, dans la banlieue de Londres, un homme a été attaqué au cutter. "Je peux confirmer qu'il y a eu un accident isolé en marge du tournage dans l'enceinte des studios de Warner Bros. La police a pris l'affaire en main", a déclaré un porte-parole de la firme multinationale au journal local Hertfordshire Mercury.

"La police a été avertie à 00:35 aujourd'hui [mercredi 19 juin 2019, NDLR] . Un homme souffre d'une blessure au cou et a été transporté à l'hôpital", poursuit le porte-parole. Un second individu, âgé de 54 ans et dont l'identité n'a pas encore été révélée, a été arrêté. "Il est suspecté d'avoir voulu blesser avec intention de causer de graves lésions corporelles. Nous pensons que ces deux individus se connaissaient. L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances de l'agression", conclut un porte-parole de la police.

Selon les informations du Sun, les deux hommes se seraient violemment disputés. "Ils étaient en train de crier. (...) Un homme a été poignardé à la gorge avec un cutter. Ceux qu'on utilise pour le travail, accroché à sa ceinture", explique une source présente sur les lieux de l'agression au tabloïd. Un incident qui questionne également la sécurité des studios Warner Bros, là même où ont été conçus les décors de la saga Harry Potter ou encore de Star Wars : Episode I – La Menace Fantôme, qui est un lieu particulièrement touristique. Le tournage pourrait être interrompu, mais la date de sortie du film, prévue pour octobre 2020, reste inchangée.