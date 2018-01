Anne Heche : L'ex d'Ellen DeGeneres se sépare de son chéri depuis dix ans

C'est la fin d'un chapitre pour Anne Heche. L'actrice américaine, notamment révélée par Donnie Brasco et Des hommes d'influence, s'est séparée de l'homme qui partageait sa vie depuis 2007, James Tupper. Dans un communiqué relayé notamment par People, la comédienne de 48 ans évoque sa séparation avec douceur et sincérité.

"James et moi avons partagé une magnifique vie ensemble et avons de nombreux superbes souvenirs. Nous avons aimé travailler ensemble, plus récemment sur The Brave, où il nous a rejoints pour deux épisodes époustouflants, écrit-elle. Les relations changent et grandissent : nous prenons du temps pour cela. Nous prenons soin l'un de l'autre et nous avons prévu de continuer à élever nos beaux garçons dans l'amour et l'harmonie."

Anne Heche et l'acteur de 52 ans avait commencé à se fréquenter en 2007, l'année où la comédienne, ex d'Ellen DeGeneres notamment (elles sont restées en couple de 1997 à 2000), venait de se séparer de Coley Laffoon. Avec ce dernier, elle avait eu Homer (15 ans) que James Tupper a ensuite adopté, avant la naissance de leur fils Atlas, 8 ans, en 2009.