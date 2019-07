Anne Sinclair : Est-elle toujours proche de Dominique Strauss-Kahn ? Elle répond

Mardi 2 juillet 2019, Anne Sinclair répondait aux questions malicieuses des enfants de l'émission Au tableau !!! proposée par C8. Selon nos confrères du Parisien, qui ont pu assister au tournage, la journaliste de 70 ans a évoqué sa relation passée avec Dominique Strauss-Kahn. Mariée pendant de longues années à l'homme politique, Anne Sinclair avait demandé le divorce après l'affaire du Sofitel, survenue en 2011, où il avait été accusé d'agression sexuelle et de tentative de viol.

"Vous le revoyez ?", lui est-il demandé. "Non, pas beaucoup, mais ses enfants qui ont grandi avec nous, oui, je les aime beaucoup", explique Anne Sinclair. Déjà en février 2017, elle déclarait au JDD ne plus vouloir évoquer sa relation avec DSK : "C'est derrière. C'est loin. C'est dépassé. J'en ai souffert, mais je suis aujourd'hui au-delà de tout ça. J'ai retrouvé une vie privée qui a été douloureusement publique. On continue d'essayer de m'interroger là-dessus, au bout de six années, alors je ne dirai rien de plus. Je ne suis pas Valérie Trierweiler. Je refuse de m'épancher. J'ai vécu et j'ai survécu et, pour moi, c'est terminé."

Sur le plateau d'Au tableau !!!, Anne Sinclair avoue bien volontiers ne pas être "très fan des politiques". Comme le relate Le Point, la journaliste et auteure a été questionnée sur les leaders politiques actuels, en lui demandant d'écrire quelques mots sous leurs portraits. Sous celui de Marine Le Pen, elle écrit : "Tu ne crois tout de même pas que tu vas devenir présidente ?" La directrice éditoriale du Huffington Post est cependant plus clémente avec Emmanuel Macron. "Il représente bien la France, il fait de beaux discours, il est intelligent et, quand il tient tête à Trump, ça me plaît bien... ", poursuit-elle. Une interview très franche.