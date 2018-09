Anouar Toubali (DALS 9) : Ses craintes avant le début de la compétition

Ce samedi 29 septembre 2018, la neuvième saison de Danse avec les stars débarque enfin sur TF1 dès 21h. Lors de ce premier prime, les téléspectateurs découvriront les onze candidats en lice pour remporter le trophée, succédant ainsi à Agustin Galiana, vainqueur de l'année précédente. Parmi les célébrités à se lancer dans l'aventure, Anouar Toubali est déterminé à se dépasser. Depuis des mois, le comédien de Pattaya enchaîne les rendez-vous à la salle de sport et les entraînements, lui qui mise tout sur la forme physique.

Lors de la conférence de presse du show, Purepeople.com a rencontré le meilleur ami de Franck Gastambide pour une interview au cours de laquelle il nous a fait part de ses craintes : "Je me suis préparé physiquement parce que c'est vrai que j'avais peur au niveau du cardio, révèle-t-il, mais là ça va beaucoup mieux. Maintenant, la seule crainte que j'ai, c'est au niveau des blessures, j'ai peur de me blesser, ça remettrait tout en cause."

Mais pour éviter toute entorse ou foulure, Anouar peut compter sur sa partenaire de danse avec qui il a déjà créé une belle complicité au point qu'il ne veuille plus quitter la salle de répétition : "Les entraînements avec ma danseuse se passent hyper bien, je ne ressens pas forcément de fatigue et même à chaque fin de séance d'entraînement, je suis déçu parce que c'est la fin."

Nul doute que les prestations d'Anouar Toubali nous réservent de belles surprises. On a hâte de le voir à l'oeuvre !

