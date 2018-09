Pamela Anderson divine face à Iris Mittenaere et Karine Ferri

Mardi 11 septembre 2018 s'est tenue la conférence de presse de Danse avec les stars dans les locaux de TF1 à Paris. Pour cette nouvelle édition, les onze candidats de la saison se sont réunis pour le photocall mais ce n'est pas tout : les animateurs Camille Combal et Karine Ferri étaient également de la partie. La compagne de Yoann Gourcuff s'est affichée plus amincie que jamais dans une tenue mauve qui lui allait à merveille. Quant à l'ancien acolyte de Cyril Hanouna, fidèle à lui-même, il a fait le show.

Mais la vraie star de la soirée, c'était bien évidemment Pamela Anderson. L'ex-bimbo américaine de 51 ans a fait une apparition remarquée lors de l'événement. Chic et apprêtée, elle a dévoilé sa silhouette tonique dans une robe noire moulante. Elle a très vite été suivie par notre Miss Univers, Iris Mittenaere. Sophistiquée dans une petite robe blazer rose flashy, la reine de beauté de 25 ans révélait ses longues et bronzées jambes.

On a également pu retrouver l'ancien footballeur Basile Boli, le rugbyman Vincent Moscato, les comédiens Anouar Toubali, Héloïse Martin et Clément Rémiens, l'humoriste Jeanfi Janssens, la chanteuse Lio et les mannequins Terrence Tell et Carla Ginola.

Par ailleurs, le nouveau jury de l'émission s'est regroupé pour la première fois. Les emblématiques Chris Marquès et Jean-Marc Généreux ont accueilli comme il se doit la chanteuse Shy'm (qui avait remporté la saison 2 de Danse avec les stars) et le célèbre danseur de ballet Patrick Dupond. En revanche, pas de Denitsa Ikonomova ni de Christophe Licata en vue... Les partenaires des candidats étaient les grands absents de la soirée !

Cette conférence de presse intervient alors que TF1 annonçait officiellement ce mardi la date de lancement de la compétition qui débutera le samedi 29 septembre prochain, à 21h sur TF1.