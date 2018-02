Anouchka Delon : En nuisette, la fille d'Alain explore sa sensualité...

C'est une nouvelle facette qu'elle explore, et elle le fait à merveille. Depuis quelques semaines, Anouchka Delon se met en scène via Instagram où elle poste des photos pour le moins sensuelles. Un registre nouveau dans lequel la jolie fille d'Alain Delon s'avère aussi séduisante qu'à l'aise.

À lire aussi Yannick Noah : Topless, sa fille Jenaye poursuit son ascension avec sensualité

Il y a quelques semaines, la jeune femme de 27 ans posait nue et surprenait ses quelques 8000 abonnés. "Je connais @anouchkadelon depuis 2009. Elle débutait sa carrière d'actrice et son attachée de presse m'avait demandé de la photographier. Nous avons eu un bon feeling et sommes restés en contact. Il y a deux ans, je lui ai proposé de poser pour un de mes projets perso et la séance s'est terminée de manière inattendue : elle et moi avons décidé de tenter une image de nu, avec l'idée de la publier un jour, dans six mois ou dans dix ans. Avant-hier j'ai téléphoné à Anouchka pour prendre des news et elle m'a expliqué qu'un nouveau moment était arrivé dans sa vie et qu'elle se sentait prête à dévoiler ce cliché", avait révélé le photographe, François Berthier.