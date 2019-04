Anouchka Delon fait une mise au point... en maillot de bain

Grâce aux réseaux sociaux, les personnalités peuvent s'adresser directement au public. Anouchka Delon a choisi ce biais pour donner régulièrement des nouvelles, partager des instants joyeux (ou moins) avec ses followers et faire aussi des mises au point. Dans son dernier post, datant du 29 avril 2019, la jeune femme de 28 ans se dévoile sur la plage, superbe dans un bikini noir avec en légende les mots suivants : ""Fille de" n'est pas mon métier ! - " Daughter of " is not my job ! #love."