Anouchka Delon, trop in love, célèbre son "amour"

Après avoir donné à sa vie une nouvelle direction, Anouchka Delon s'affiche aujourd'hui en femme épanouie, plus heureuse que jamais. Et la présence au quotidien de son amoureux Julien Dereims, fidèle compagnon de route également en théâtre, n'y est pas pour rien. Habitués à fréquenter les soirées et autres tapis rouges ces dernières années (ils sont ensemble depuis plus de sept ans), les deux tourtereaux se sont faits rares ces derniers mois. D'autant que la fille d'Alain Delon ne faisait plus écho à sa vie amoureuse dans ses différents posts...

Ce lundi 7 mai 2018, la belle comédienne de 27 ans a brisé ce silence en publiant un tendre message doublé d'une adorable photo du couple, à destination de son chéri. "La plus haute mission de la femme est de conduire l'homme à son âme pour qu'il s'unisse avec la Source. La plus haute mission de l'homme est de protéger la femme afin qu'elle soit libre de marcher sur la terre indemne", écrit-elle en reprenant un proverbe cherokee. "Et c'est exactement ce que tu fais. Je suis fière de toi. Joyeux toi amour", ajoute-t-elle, visiblement très in love. Dans les commentaires, ce n'est pas Julien qui commente mais sa belle-mère, Rosalie van Breemen (avec qui Alain Delon a eu Anouchka mais aussi son petit-frère Alain-Fabien), laissant deux coeurs sans équivoque.