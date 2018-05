Anouchka Delon in love de son homme musclé, transpirant et torse nu

Le 7 mai dernier, c'était à la belle comédienne de 27 ans de publier un tendre message d'amour doublé d'une adorable photo du couple, à destination de son chéri. "La plus haute mission de la femme est de conduire l'homme à son âme pour qu'il s'unisse avec la Source. La plus haute mission de l'homme est de protéger la femme afin qu'elle soit libre de marcher sur la terre indemne", écrivait-elle en reprenant un proverbe cherokee. "Et c'est exactement ce que tu fais. Je suis fière de toi. Joyeux toi amour", ajoutait-elle, visiblement très in love.

Le même jour, Julien avait posté un selfie avec sa dulcinée. "L'amour est dans l'air", écrivait-il. Entre eux, après toutes ces années, c'est toujours aussi solide !