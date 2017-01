Obsèques de Pierre Barouh : La douleur d'Anouk Aimée, Claude Lelouch, sa veuve

"On s'est aperçu qu'on était tombé amoureux d'une même femme... la vie. (...) C'est un des hommes que j'ai aimés le plus au monde. Je ne sais quoi te dire. Je t'aime à la folie", a dit au micro, lors d'une cérémonie au cimetière de Montmartre, Claude Lelouch, grand ami de celui qui fut l'auteur des paroles des chansons de son film palmé à Cannes en 1966.

L'actrice Anouk Aimée, qui tenait le premier rôle féminin d'Un homme et une femme aux côtés de Jean-Louis Trintignant, fut l'épouse à la ville de Pierre Barouh. "Avec le décès de Pierre, on est paumé tout d'un coup. On était tellement lié, tous", a dit d'une voix peinée l'héroïne du film à l'AFP. "Pierre aimait faire des blagues, mais là, il nous en a fait une belle", lâche celle qui trouve sa disparition d'autant plus "inexplicable" que le film Un homme et une femme semblait les avoir soudés à tout jamais. Après le tournage, "on ne voulait plus se quitter, on voulait tous se marier", a dit l'actrice.