Anthony Delon parle de Mireille Darc : "Elle n'a jamais voulu remplacer ma mère"

Il était parmi les premiers à réagir publiquement. Quelques heures après la mort de Mireille Darc – survenue dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 août –, Anthony Delon s'est confié sur la relation qu'il entretenait avec celle qui fut la compagne de son père Alain Delon pendant une quinzaine d'années.

"Mireille était un catalyseur d'amour, un être spirituel, une femme remarquable de courage, de gentillesse et d'optimisme, dit-il dans un message bouleversant. Selon lui, Mireille Darc "a traversé de grandes épreuves dans sa vie qu'elle a toujours surmontées avec dignité et hauteur".

Naturellement, Anthony Delon n'a pas fait l'impasse sur son enfance passée à ses côtés : il était qui était tout petit quand son père et sa mère Nathalie divorcent, et que Mireille Darc, star de cinéma, fait irruption dans son quotidien. "Bien sûr, elle aussi m'a élevé, elle est rentrée dans ma vie à l'âge de 4 ans, sur la pointe des pieds avec respect et douceur, confie l'homme aujourd'hui âgé de 52 ans. Elle n'a jamais voulu remplacer ma mère, au contraire, elle a toujours eu des mots bienveillants."

Dès lors, l'actrice qui n'a jamais pu avoir d'enfants et le fils aîné de "l'amour de sa vie" seront inséparables. Dans les derniers mois de "Mimi", Anthony Delon est très présent à son chevet. Il prépare l'adieu. "Hier après-midi, je lui ai tenu la main, lui ai parlé, je lui ai dit qu'on l'aimait, qu'elle ne s'inquiète pas, que le passage serait doux pour elle", raconte-t-il ce lundi. Quelques heures plus tard, Mireille Darc rend son dernier souffle et s'endort paisiblement, dans les bras de son mari Pascal Desprez, "sereine" confie Anthony Delon.