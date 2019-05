Anthony Delon : Punitions, procès... Sa réponse à "Un jour, un destin Alain Delon"

Autre sujet brûlant, le procès de 1985. Selon Laurent Allen-Caron, Alain Delon a attaqué son fils parce qu'il utilisait les initiales AD pour sa marque de prêt-à-porter. Initiales qui sont aussi celles d'Anthony et entretiennent donc une confusion entre le père et le fils. À l'époque, Anthony Delon est condamné à verser à son père la somme de 60 000 francs (9100 euros) de dommages et intérêts. Sur Instagram, Anthony Delon, qui a relancé avec succès sa marque en 2017 sous le nom Anthony Delon 1985 (clin d'oeil à l'année où tout avait commencé), répond à ces allégations : "Je me suis retrouvé au tribunal et j'ai été condamné à payer une amende à mon père, uniquement parce que sur trois prototypes de jeans j'avais fait coudre sur les poches arrières AD, mes initiales, en design pour les habiller. Ce procès c'était la partie visible de l'iceberg, une farce, un coup médiatique", écrit-il en légende d'une vidéo dans laquelle il montre les produits commercialisés de l'époque : un blouson, un smoking en cuir... et l'étiquette de la marque, "qui n'a jamais été autre chose" que Créations Anthony Delon.

Pour finir, Anthony Delon écrit : "La véritable raison de l'arrêt brutal de la marque il y a 30 ans est bien plus sombre... On verra ça plus tard si besoin est."