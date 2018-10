Antoine Blandin, nouveau beau gosse de Recherche appartement : "J'étais stressé"

Le 23 octobre 2018, les téléspectateurs faisaient la connaissance d'un nouvel agent immobilier dans Recherche appartement ou maison sur M6 : Antoine Blandin. Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs suite à cette première expérience, le beau gosse de 28 ans a raconté comment ce poste lui avait été proposé par Stéphane Plaza en personne...

"J'ai rencontre Stéphane Plaza il y a presque trois ans [Antoine a participé à Chasseurs d'appart' et au Choc des champions sur M6, NDLR]. On s'est tout de suite bien entendus donc il m'a proposé de venir travailler avec lui, pour son agence et pour cette émission. C'était une opportunité énorme pour moi et je ne regrette pas", a tout d'abord expliqué le jeune homme expert du marché immobilier parisien. Et le jeune homme de poursuivre sur sa promotion jusqu'au petit écran : "Un jour, il m'a dit qu'il souhaitait que je passe à l'antenne. Comme cela m'avait beaucoup plu dans Chasseurs d'appart', je n'ai pas hésité."

Comme les téléspectateurs ont pu le constater, pour sa première apparition, Antoine Blandin était également épaulé par son chef tout au long de l'épisode... Une décision qui lui appartiendrait. "J'étais un peu stressé (...) C'est moi qui ai demandé, il me rassure beaucoup et la production que c'était une bonne idée. Même en dehors des caméras nous sommes souvent ensemble (...) cela m'a permis d'être en confiance puis Stéphane était toujours là pour moi. Je pouvais l'appeler jour et nuit", a-t-il expliqué.

Pour finir, concernant son profil d'agent immobilier "beau gosse", Antoine Blandin a statué : "Je pense que Stéphane a dit ça sur le ton de l'humour. Après, c'est plutôt flatteur d'être présenté ainsi, ça m'a fait sourire."