Stéphane Plaza : Sa nouvelle recrue canon de Recherche appartement ou maison

Nouvelle recrue dans Recherche appartement ou maison (M6) ! Lors d'une interview pour nos confrères de Télé Star, Stéphane Plaza (48 ans) a annoncé qu'un nouvel agent ferait son apparition dans les épisodes inédits de l'émission immobilière : "Je vais faire entrer un nouvel agent. C'est mon poulain, plus jeune, plus beau. C'est Antoine Blandin, que l'on a déjà vu dans Chasseurs d'appart'."

Et Stéphane Plaza n'est pas peu fier de son petit protégé âgé de 27 ans : "Il a un gros bagage immobilier. On le verra à l'antenne plus tard dans la saison. On formera un duo pour permettre de découvrir l'envers du décor de notre métier."

Nul doute qu'Antoine Blandin séduira rapidement les téléspectateurs de M6 avec son physique de rêve et son talent. En attendant, ils peuvent suivre ses aventures sur son compte Instagram. Très actif sur le réseau social, il a partagé des photos de lui à la plage ou une en compagnie de Stéphane Plaza. Des clichés à découvrir sans plus attendre dans notre diaporama.