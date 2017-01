Antoine Griezmann : Le bébé dont tout le monde parle...

Certains parents vont loin, trop loin pour trouver un prénom orignal à leur enfant. Et il n'y a pas que les stars qui redoublent d'imagination pour surprendre. Les North et Saint de Kim Kardashian et Kanye West, Dream de Blach Chyna et Rob Kardashian, Blue Ivy de Beyoncé et Jay Z paraissent d'un coup bien classiques comparé au prénom que de jeunes parents français ont donné à leur bébé.

Le quotidien régional La Montagne a récemment révélé qu'un bébé né en 2016 au centre hospitalier de Moulins (Allier) portait le prénom de Griezmann, en hommage à l'attaquant star de l'Atlético Madrid et nouveau chouchou des supporters de l'équipe de France, Antoine Griezmann. Un prénom nom validé par l'état civil et qui a provoqué un véritable buzz. Pourquoi ce choix improbable ? Peut-être aussi parce que la ville de Moulins se situe à une centaine de kilomètres de Mâcon, où est justement né Antoine Griezmann.

Si les parents du petit Griezmann sont de vrais fans du footballeur, ils devraient suivre de très près la cérémonie annuelle des FIFA Football Awards qui se déroule ce soir en Suisse, à Zurich, avec Eva Longoria pour maîtresse de cérémonie. L'actrice américaine de 41 ans avait annoncé qu'elle avait été choisie pour animer l'événement sportif la semaine dernière, sur ses réseaux sociaux. "Très excitée de présenter FIFA Football Awards à Zurich, en Suisse, le 9 janvier prochain", avait-t-elle partagé sur Instagram, message accompagné d'un photomontage des trois finalistes au titre de Joueur de la FIFA 2016 : Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann et Lionel Messi. Élu Ballon d'or pour la quatrième fois en décembre dernier, Cristiano Ronaldo fait office de grand favori.