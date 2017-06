Antoine Griezmann marié : La lune de miel commence avec sa belle Erika

Le 15 juin dernier, Antoine Griezmann épousait sa compagne de longue date Erika Choperena, avec qui il a fondé une famille, accueillant l'adorable petite Mia il y a un an. Des noces célébrées avec une extrême discrétion à Tolède, en Espagne, en présence de plusieurs footballeurs dont le coéquipier d'Antoine Griezmann, Kevin Gameiro.

Quelques jours après s'être fait passer la bague au doigt, le célèbre attaquant français de 26 ans s'envolait pour les États-Unis et la Californie, mais pas en compagnie d'Erika Choperena. Le jeune marié s'est offert une virée entre amis, avec son petit frère Théo notamment. Au programme, des matchs de base-ball avec les Dodgers, mais aussi de soccer avec les Galaxy, l'ancienne équipe de David Beckham, et des parties de basket. Antoine Griezmann est fan de la NBA, il a d'ailleurs rencontré le géant français Rudy Gobert qui évolue chez les Utah Jazz. Le tout avec ses nouvelles mèches bleu turquoise qu'il ne quitte plus depuis son mariage.