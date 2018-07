Antonin et Manue (La Villa) : Comment ils comptent dépenser leurs gains

Leurs soucis de couple sont loin derrière eux. Il y a un peu plus d'un an, Antonin et Manue participaient à La Villa des coeurs brisés 3 (TF1) dans le but de sauver leur couple. Et, grâce à l'aide de Lucie, les tourtereaux ont réussi à surmonter leurs problèmes.

C'est donc plus forts que jamais que les anciens candidats des Marseillais se sont envolés vers la République dominicaine pour le tournage de La Villa, la bataille des couples afin de tenter de remporter les 50 000 euros en jeu.

"Si on gagne, c'est clairement pour nous, pour fonder une famille, se lancer, faire le grand saut. Là, on est dans un appartement assez petit, on ne peut pas y imaginer la vie à trois. C'est pour ça qu'on aimerait pouvoir s'émanciper au niveau de notre vie de couple, c'est-à-dire avoir une vie de famille, et s'installer ailleurs", nous a confié Antonin.

On leur souhaite donc d'être meilleurs que Beverly et Vivian (La Villa des coeurs brisés 3), Hillary et Sébastien (Moundir et les apprentis aventuriers 3), Jesta et Benoît (Koh-Lanta l'île au trésor), Jazz et Laurent (La Villa des coeurs brisés 2), Steven et Cassandra (La Villa des coeurs brisés 2), Vincent Shogun et Virginie (La Villa des coeurs brisés 4), Tom et Hagda (10 Couples parfaits)

