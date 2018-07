Antonin et Manue (La Villa) : Comment ils gagnent leur vie en dehors de la télé

C'est dans Les Marseillais (W9) qu'Antonin et Manue ont débuté leur aventure à la télévision en 2012 pour l'un 2015 pour l'autre. Depuis, ils ont participé à plusieurs émissions comme Les Ch'tis VS Les Marseillais, la revanche (2015), La Villa des coeurs brisés 3 (2017, sur TFX) et on peut actuellement les suivre dans La Villa, la bataille des couples.

Mais le couple ne vit pas simplement de la télé. Il y a un an, Manue s'est lancée dans un tout nouveau projet comme elle l'a rappelé à Purepeople : "J'ai ouvert mon blog il y a un an sur la mode ou les conseils beauté. Ça marche plutôt bien."

"J'ai toujours ma boîte dans le marketing et à côté de ça, j'ai quelques applications qui sont en train de naître, donc c'est cool", nous a quant à lui confié Antonin. Ils ne sont toutefois pas fermés à faire leur retour dans une émission prochainement et étudient les propositions qui peuvent s'offrir à eux.

