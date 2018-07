Jesta et Benoît (La Villa) : Ce qui a été le plus difficile lors du tournage !

La Villa, la bataille des couples, ça commence aujourd'hui sur TFX ! Ce sera donc l'occasion de retrouver les finalistes de Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1) : Jesta et Benoît. Les deux jeunes gens ont en effet accepté de se frotter à Beverly et Vivian (La Villa des coeurs brisés 3), Manue et Antonin (La Villa des coeurs brisés 3), Hillary et Sébastien (Moundir et les apprentis aventuriers 3), Jazz et Laurent (La Villa des coeurs brisés 2), Steven et Cassandra (La Villa des coeurs brisés 2), Vincent Shogun et Virginie (Les Anges) et Tom et Hagda (10 Couples Parfaits).

Mais ce qui les effrayait, ce n'était pas réellement d'affronter les candidats. "Le plus dur, c'était de faire une compétition à deux. Il faut toujours faire en fonction de son partenaire, prendre ses bons et ses mauvais côtés, toujours penser à deux... Dans la vie de tous les jours, on pense déjà à deux, mais c'est vrai que, dans une compétition, c'est quand même compliqué", nous a expliqué Jesta. Ils ont aussi appréhendé le fait de se faire rapidement éliminer à cause de leur précédente aventure : "On avait un peu peur parce qu'on est les deux finalistes de Koh-Lanta, l'île au trésor, Benoît a gagné. Donc on avait peur car tous les regards étaient tournés sur nous, tout le monde nous appréhendait (sic) un peu sur les épreuves."

