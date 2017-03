Antonio Banderas : Opéré après sa crise cardiaque, il rassure...

Victime d'une crise cardiaque en janvier dernier, l'acteur Antonio Banderas va aujourd'hui beaucoup mieux et se veut rassurant. Le héros du film Le Masque de Zorro, âgé de 56 ans, a tout de même dû subir un acte chirurgical assez lourd...

Alors qu'il était interrogé par la presse espagnole, lors d'une conférence de presse pendant la 20e édition du Festival du film à Malaga au cours duquel il a été honoré du prix Biznaga de Oro, Antonio Banderas est revenu sur sa crise cardiaque survenue le 26 janvier lors d'une séance de sport. "C'était une attaque bénigne, qui n'a causé aucun dommage sur le long terme et maintenant, je suis en convalescence. C'est quelque chose qui arrive tous les jours à beaucoup de gens. Je ne l'ai pas caché mais je ne voulais pas que cela me confère plus d'importance qu'à ceux qui souffrent", a-t-il déclaré.

Antonio Banderas, qui est attendu dans le film Life Itself – dont le tournage a débuté à New York et doit se poursuivre en Espagne dès le mois de mai, selon Deadline –, a aussi révélé avoir été opéré dans une clinique en Suisse. L'acteur a désormais trois stents (des ressorts en métal) au niveau des artères afin qu'elles ne se bouchent pas et que le circulation sanguine se fasse correctement. "Ce n'était pas aussi dramatique que ce qu'on a laissé entendre un peu partout", a-t-il assuré. Et pour reprendre du poil de la bête, l'acteur est heureusement épaulé par sa compagne Nicole Kempel.

Thomas Montet