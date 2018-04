Aqua, vingt ans après Barbie Girl : Lene Nystrøm est toujours aussi "fantastic"

En 2018, Aqua est toujours d'actualité. Entre quelques dates au Danemark, le groupe partira en tournée cet été avec le boysband Blue dans toute l'Irlande et le Royaume-Uni. Un seul membre d'origine a quitté la formation en 2012, restent donc encore le rappeur René Dif, la chanteuse Lene et le musicien Søren Rasted (48 ans). Ce dernier était jusqu'en 2017 l'époux de Lene avec qui il a eu deux enfants : India et Billy. Le couple s'était marié en 2001 avant de s'installer à Londres en 2004.

Joyspeed

L'histoire d'Aqua débute à la fin des années 1980. Un premier groupe est formé sous le nom de Joyspeed autour de Claus Norreen et Søren Rasted. Ils rencontrent ensuite René, puis Lene grâce à qui le quatuor est au complet. Un premier single paraît en 1994. C'est un échec cuisant et Aqua, son nouveau nom, revoit sa copie. Deux ans plus tard, l'album Aquarium est un succès danois qui prendra une dimension internationale avec la sortie de Barbie Girl, troisième extrait du disque. Le phénomène Aqua s'exporte même jusqu'aux États-Unis. Suivront l'album Aquarius en 2000 et une plainte de Mattel la même année. L'inventeur de la célèbre Barbie accuse le groupe d'avoir dégradé l'image de son jouet... Barbie Girl et son ironie grinçante seraient-ils en réalité un hymne féministe ? Sur la jaquette du CD, en tout petits caractères, on peut lire : "Le titre Barbie Girl est un commentaire social, elle n'a pas été créée ni approuvée par les fabricants de la poupée." La plainte de Mattel restera sans suite, mais peut-être pas sans conséquences – elle est même citée dans le livre qui s'attaque à "la tyrannie des marques", l'ouvrage culte de Naomi Klein, No Logo.

En 2001, Aqua se sépare une première fois. Lene Nystrøm et Søren Rasted se marient à Las Vegas. En 2003, la jeune femme publie Play with Me,son unique album solo à ce jour. En 2008, Aqua se retrouve pour une tournée triomphale et la sortie d'un (déjà) second best of. Le single inédit Back to the 80s en 2009 fait son petit effet et permet au groupe d'envisager un troisième album. Megalomania, sur lequel on retrouve le très respecté producteur danois Kasper Bjørke, voit le jour en 2011. Depuis, Aqua remonte régulièrement sur scène, mais n'a pas joué à Paris neuf ans...