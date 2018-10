Ariana Grande séparée : La mort de son ex Mac Miller a ébranlé sa vie de couple

On le sait, Ariana Grande a été très affectée par la mort brutale de son ex-petit ami Mac Miller, décédé le 7 septembre dernier à 26 ans d'une overdose apparente. Avant de sortir avec Pete Davidson, avec lequel elle vient juste de rompre après cinq mois de romance express, la chanteuse de 25 ans avait fréquenté durant deux années le regretté rappeur. Une histoire d'amour qui a énormément compté pour elle.

Selon les informations révélées ce lundi 15 octobre 2018 par un proche de la star américaine, c'est suite à la disparition tragique de son ex-chéri qu'Ariana Grande a décidé de prendre du recul et de rompre ses fiançailles avec l'humoriste du Saturday Night Live. "Cela a été dévastateur et choquant. Cela a eu un impact énorme et négatif sur elle, la poussant à réfléchir à bien des aspects de sa vie", a-t-on confié à People.

Tristement, la mort de Mac Miller a poussé l'interprète de Sweetener à mettre les choses en perspective. Elle a ainsi rapidement réalisé que tout avait été "trop vite" avec Pete Davidson, avec lequel elle s'était fiancée après quatre semaines de relation seulement. "Elle a compris que planifier un mariage était trop précipité pour le moment. Ce n'est pas quelque chose qu'elle souhaite faire maintenant. Elle ne veut pas prendre de décision à la hâte et a choisi de prendre du recul à la place", a-t-on ajouté.

Si le timing n'a pas été idéal, l'entourage d'Ariana Grande et Pete Davidson pense néanmoins qu'une future réconciliation n'est pas non plus à exclure. "C'est tout frais mais ils pourraient totalement se remettre ensemble, qui sait avec ces deux-là", a glissé un proche du comédien. En attendant, la chanteuse a bien rendu sa bague de fiançailles (estimée à 100 000 dollars) à son ex. Elle a également hérité de la garde de leur cochon domestique, Piggy Smallz. Un animal dont Pete Davidson conserve un souvenir, puisqu'il se l'est fait tatouer sur le torse...