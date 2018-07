Ariane Brodier amincie après sa grossesse : Les secrets de sa silhouette de rêve

Le 21 janvier 2018, Ariane Brodier a vécu l'un des plus beaux jours de sa vie. Elle est devenue maman en accueillant son premier fils (dont on ne connaît toujours pas le prénom). Si elle est sur un petit nuage avec son chéri, le rugbyman Fulgence Ouedraogo, la comédienne de 39 ans s'est donné pour défi de perdre tous ses kilos de grossesse. Lors d'une interview, elle a révélé tous ses secrets pour retrouver la ligne.

Pour nos confrères de Public, Ariane Brodier a dévoilé ce qui l'avait aidée à s'affiner : "Prendre les bonnes photos ! (Rires.) J'ai pris beaucoup de poids pendant ma grossesse, même si j'ai fait du sport tous les jours jusqu'à l'accouchement. Je mange sainement en évitant au maximum les sucres et en cuisinant moi-même mes repas." Celle qui interprète Juliette dans Camping Paradis (TF1) ne peut plus se passer d'une activité physique. "Un mois après l'accouchement, j'ai repris la natation et l'elliptique, avec l'accord de mon médecin. Mais, je vais seulement pouvoir recommencer à m'entraîner avec plus de vigueur et retrouver mes muscles perdus. J'ai hâte ! Le sport, c'est mon équilibre", a-t-elle ajouté.

Ariane Brodier assure qu'elle "fait toujours attention" à sa ligne mais "sans aucune frustration". "Si je mange trop un jour, j'équilibre le lendemain avec une journée de jus frais faits avec mon extracteur", a-t-elle avoué après avoir affirmé qu'elle est fan de yoga.

Une interview à retrouver dans son intégralité dans le magazine Public actuellement en kiosques.