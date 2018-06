Ariane Brodier blessée : Elle partage sa mésaventure !

Ariane Brodier n'est pas la seule personnalité à s'être blessée récemment. Alors qu'ils étaient en jour off sur le tournage de La Villa des coeurs brisés, la bataille des couples, Jesta et Benoît ont été victimes d'un accident de scooter. "Là je me suis calmée, ça va mieux. Mais j'étais dans un état absolument pas possible, ça fait deux heures que je pleure, que je ne suis pas bien...", a confié l'ancienne candidate de Koh-Lanta qui a été vivement écorchée.