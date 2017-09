Ariane Brodier enceinte : Une future maman toujours aussi sportive

Enceinte de son premier enfant après avoir révélé qu'elle avait malheureusement subi plusieurs fausses couches, Ariane Brodier s'est de nouveau épanchée sur son blog, dimanche 3 septembre, pour évoquer sa volonté de poursuivre une activité physique et sportive régulière durant sa grossesse.

Déterminée à partager ses conseils et astuces avec les autres futures mamans, l'animatrice et actrice de 38 ans (dont le compagnon est le rugbyman Fulgence Ouedraogo, 31 ans) a ainsi admis qu'elle avait eu au début quelques appréhensions. "Le sport fait partie de ma vie depuis ma plus tendre enfance et quand je suis tombée enceinte, j'ai demandé à ma gynéco s'il y avait un risque pour mon bébé, si c'était la cause de mes fausses couches...", a-t-elle écrit.

Le stress est l'ami des fausses couches...

Après avoir demandé un avis médical, Ariane Brodier a alors été rassurée en apprenant que le sport pouvait être pratiqué, à condition de bien faire les choses. "Il ne faut pas faire n'importe quoi, pas de sport à percussion (course, boxe, corde, etc) pas d'abdos et pour le cardio on ne se met pas dans le rouge... Mais arrêter le sport quand on en fait quotidiennement depuis toujours serait facteur de stress et le stress, lui, c'est l'ami des fausses couches... Donc si vous avez besoin de faire du sport et si votre médecin vous donne l'autorisation (ça c'est très important) ne vous privez pas mais ne faites pas n'importe quoi", a-t-elle poursuivi.

Aidée d'un coach sportif personnel, la jolie blonde a ainsi choisi de faire des exercices "simples et compatibles avec la grossesse", comme notamment des "pompes adaptées sur genoux", afin d'éviter de perdre sa masse musculaire. "Je commence toutes les séances par 30 minutes de cardio, elliptique, stepper, marche rapide ou vélo (pas de course même sur le tapis les impacts ne sont pas conseillés)", a-t-elle conclu.