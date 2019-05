Ariane Brodier maman : premier "moment de tendresse" entre ses deux enfants

Comédienne, humoriste, amoureuse et désormais maman pour la deuxième fois, Ariane Brodier est plus que comblée. Le 24 avril 2019, un peu plus d'un an après avoir donné naissance à son premier enfant, un petit garçon dont le prénom n'a jamais été révélé, l'amoureuse du rugbyman Fulgence Ouedraogo a accouché de son deuxième bébé : une petite fille cette fois-ci ! Sur Instagram, elle partage un joli moment de complicité entre ses deux enfants.

Quelques jours après son accouchement, la comédienne de 40 ans a quitté la maternité pour la maison, où elle débute cette nouvelle vie à quatre. Sur le réseau social de partage d'images, Ariane Brodier a publié une belle photo d'elle accompagnée de ses bébés : sa petite dernière dans les bras, le visage caché par la main de son grand frère, tout près du duo mère-fille.

"Moment de tendresse d'un frère pour sa soeur... On lui donne la tétine, enfin on lui met un peu dans l'oeil mais c'est l'intention qui compte... Et vous comment votre aîné a accueilli le second ?", a-t-elle écrit en légende, ajoutant le hashtag "bonheur". Un tendre instant fraternel que l'heureuse maman a tenu à partager avec ses près de 430 000 followers sur Instagram.