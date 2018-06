Ariane Massenet, Sandrine Kiberlain et Frédéric Lopez réunis pour la bonne cause

Le lundi 18 juin 2018 s'est tenue la vente aux enchères organisée par Les Vendanges Solidaires Barriére, un projet qui s'engage dans une action de solidarité et de Développement durable, à l'Hôtel Barrière Le Fouquet's (Paris). Lors de cet événement, Dominique Desseigne, le Président du groupe Barrière, a pu compter sur la présence d' Ariane Massenet , de Sandrine Kiberlain et de Frédéric Lopez

Si Ariane Massenet, Sandrine Kiberlain et Frédéric Lopez ont donné de leur personne tout au long de la vente aux enchères, d'autres personnalités étaient également présentes. On pouvait également retrouver le joueur de tennis Michaël Jeremiasz et son frère Jonathan Jérémiasz. Le sommelier Manuel Peyrondet, le marchand d'art Pierre Cornette de Saint-Cyr et Bernard Bled.