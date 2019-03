Ariel Wizman révèle son ancien énorme salaire sur Canal+ : "C'est absurde..."

Ariel Wizman gagnait très bien sa vie sur Canal+.

Interrogé sur Voltage par Jordan De Luxe le 21 mars 2019, l'ex-chroniqueur de La Nouvelle édition, de 20h10 pétantes ou encore de Nulle part ailleurs sur Canal+ a en effet accepté d'évoquer son salaire sans langue de bois. Qu'on se le dise, le journaliste et chroniqueur a touché jusqu'à 30 000 euros par mois !

"A l'époque de 20h10 pétantes, je devais gagner, je ne sais pas... 30 000 euros par mois. Ça m'est arrivé de gagner 30 000 euros par mois oui, ça m'est arrivé. Ça n'a pas été toute ma vie mais au moins il y a eu un an ou deux comme ça, oui", a-t-il révélé. Et le journaliste de poursuivre sur le sentiment que cela procure chez lui : "Je trouve ça absurde, c'est ridicule. Je ne pense même pas que je les méritais vraiment, pour être franc."

En ce qui concerne son avenir dans les médias, Ariel Wizman a aussi assuré qu'il n'avait plus très envie de participer à des émissions. Pour lui, il n'y a plus les budgets permettant de faire des choses correctes à la télévision ou à la radio en France. "Maintenant, j'ai envie de faire d'autres choses, la télé ça ne m'intéresse vraiment plus beaucoup, très honnêtement. Je trouve qu'il y a trop de canaux, trop de choses dans tous les sens et donc tout est un petit peu au même niveau. Il n'y a rien qui sort vraiment du lot. Moi, par exemple, je ne pourrais pas travailler, faire des trucs intéressants, dans les budgets qu'il y a en ce moment à la télé, à la radio, partout ! Tout est contraint", a-t-il statué.

C'est dit !