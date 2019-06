Arielle Dombasle face à un acteur célèbre nu... et son sexe "stupéfiant"

La légende dit que la nature a très bien gâté l'acteur américain Don Johnson, une rumeur qu'Arielle Dombasle est en mesure de confirmer.

Lors de l'émission Les Grosses Têtes diffusée sur RTL le 18 juin 2019, l'actrice et chanteuse de 66 ans a livré une anecdote pour le moins croustillante à Laurent Ruquier, Roselyne Bachelot, JeanFi Janssens, Gérard Jugnot, Florian Gazan et Marc Lavoine. L'épouse de Bernard-Henri Lévy a raconté ce jour où elle s'est retrouvée face à Don Johnson entièrement nu.

Ce face-à-face inattendu remonte aux années 80, lorsqu'Arielle Dombasle tournait dans la série Miami Vice (Deux Flics à Miami) avec Don Johnson, en Floride. Conviée par l'acteur américain de 69 ans à venir le rejoindre dans sa caravane de tournage, Arielle Dombasle a accepté, sans se douter un seul instant que son hôte n'aurait pas pris la peine de s'habiller.

Dans le studio des Grosses Têtes, l'ancienne candidate de Danse avec les stars (saison 8) a confirmé avoir vu le sexe de Don Johnson, ce qui n'a pas manqué d'émoustiller Laurent Ruquier et les autres intervenants. Sans compter que le père de Dakota Johnson n'était pas au repos à ce moment précis. "J'étais très étonnée", a relaté Arielle Dombasle. "T'en as vu d'autres quand même", a alors rétorqué sa voisine, Roselyne Bachelot. Arielle Dombasle a ensuite confirmé que le sexe de l'acteur était effectivement imposant, "assez stupéfiant" selon ses propres mots. La femme de BHL a conclu son anecdote en rappelant qu'elle était "amoureuse en France" et qu'elle n'était donc pas restée dans la caravane de Don Johnson.