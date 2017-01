Arielle Dombasle : Traumatisée par son film érotique de jeunesse...

Alors qu'elle donne une série de représentations au théâtre avec la pièce Folle Amanda, Arielle Dombasle distille quelques confidences sur sa longue carrière à l'occasion d'une interview avec VSD. Elle se souvient notamment d'un film particulièrement traumatisant...

Si elle garde de bons souvenirs de la plupart de ses tournages au cinéma, force est de constater qu'Arielle Dombasle préférerait oublier avoir tourné avec le défunt acteur allemand Klaus Kinski dans Les Fruits de la passion, en 1981. Le film, franco-japonais, était adapté du roman érotique français Retour à Roissy de Pauline Réage. "C'est quelque chose qui m'a fait horriblement souffrir. J'étais trop jeune pour faire ça [elle était dans la trentaine, NDLR], et puis Kinski... il était fou. C'est un type qui écrasait les faibles, le trait le plus vilain qui soit. Quelqu'un qui aimait les rapports de force, qui voulait absolument être aimé et qui faisait tout pour qu'on ne l'aime pas. Insupportable. Sa fille le détestait aussi", a-t-elle confié au magazine.

Arielle Dombasle, qui a tout de même tourné au cinéma dans environ 75 films, possède cependant d'autres bons souvenirs. Notamment de sa rencontre avec Brigitte Bardot, à qui elle a pris le rôle dans Pauline à la plage de Rhomer, alors qu'il avait écrit le personnage pour la célèbre blonde de Saint Tropez .. "J'ai rencontré Bardot lors d'une émission de télévision et elle m'a dit : 'Vous êtes la seule actrice qui aurait pu être ma fille. Je vous aime beaucoup.' Ça m'a fait tellement plaisir : pour moi, Bardot, c'était vraiment l'insolence et la beauté sur terre", dit-elle.

Thomas Montet