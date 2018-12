Arnaud Ducret célèbre ses 40 ans dans les bras de sa chérie, Claire Francisci

L'acteur et humoriste Arnaud Ducret a eu 40 ans le 6 décembre 2018. Trois jours plus tard, il donnait rendez-vous à quelques-uns de ses meilleurs amis pour arroser ça. La fête s'est déroulée au restaurant La Gioia, un restaurant italien niché dans le VIP Room, rue de Rivoli. Jean-Roch était bien évidemment présent pour accueillir Arnaud Ducret, sa compagne, la danseuse de pole danse Claire Francisci, et leurs invités.

L'humoriste avait convié ses proches et, forcément, certains sont très connus. Franck Dubosc et son épouse Danièle étaient là, tout comme Bruno Solo et sa femme Véronique. Arnaud Ducret a également pu compter sur la présence de Jérôme Commandeur et de Vincent Desagnat avec lequel il a tourné dans Adopte un veuf de François Desagnat (frère de Vincent) en 2016. L'ancien trublion du Morning Live était accompagné de celle qui partage sa vie, Mathilde Vernon, scripte de profession.

Enfin, l'animateur et producteur Arthur était également de la partie. Claire Francisci, qui est aussi directrice de l'école Pole Spirit Paris, a participé à plusieurs reprises à son émission Vendredi tout est permis. À se demander d'ailleurs, si ce n'est pas grâce à Arthur qu'elle a rencontré Arnaud Ducret...

La soirée s'est poursuivie avec de la musique live. Bruno Solo a beaucoup apprécié. Arnaud Ducret a même poussé la chansonnette à son tour avant de souffler ses 40 bougies entouré de ses proches et de danser un slow dans les bras de sa chérie Claire.